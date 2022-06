Büro-Zwang bei Tesla für VW & Co. kein Vorbild

Der Tesla-Chef schwor in der E-Mail auf die Notwendigkeit von Präsenz. Er ist bekannt dafür, bei Produktionsproblemen unablässig vor Ort in der Fabrik zu sein. Das habe er getan, damit die Bandarbeiter ihn an ihrer Seite arbeiten sehen. „Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre Tesla schon lange pleite gegangen“, schrieb er. Es möge Firmen geben, die keine Präsenz verlangten. „Aber wann haben die zuletzt ein großartiges neues Produkt geliefert? Das ist eine Weile her“.