Ex-Austrianer Sax „will raus aus der Schublade“

„Ich bin leider nur Passagier - in Österreich ist es derzeit brutal schwer, bei einem Verein zu landen, weil kaum jemand Geld in die Hand nehmen will und sehr viel auf die Jugend gesetzt wird“, weiß Routinier Max Sax. Dessen Vertrag bei der Austria nicht verlängert wurde - der zurzeit vertragslose Linksfuß hatte dabei immer wieder mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, musste daher ein ganzes Jahr lang pausieren.