Neue Single: Die Lauser geben „1000 Prozent“

Die Live-Auftritte führen die Lauser durch ganz Österreich, nach Deutschland, Schweiz, Slowenien und Kroatien. In der Steiermark sind die Jungs das nächste Mal am 25. Juni beim großen Südsteirerfest in Leibnitz zu hören und ihr lang ersehntes Heimspiel beim „Lauser Oktoberfest“ gibt es am 22. und 25. Oktober in Sinabelkirchen. Karten sichern unter www.oktoberfestparty.at.