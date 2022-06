Hass: Das schlimmste Gefühl

Wenn Liebe zu tiefer Abneigung wird

„Weil“, wie Haller aus seiner jahrzehntelangen beruflichen Erfahrung weiß, „Hassende kaum dazu bereit sind, über das Böse in Ihnen zu sprechen, und sie es zudem in seiner Dimension nicht erkennen.“ Wodurch entsteht Hass? „Häufig durch Kränkung, durch Zurückweisung, durch Enttäuschung.“ „I hate you, I hate you, oh my God, I love you - Ich hasse dich, ich hasse dich, oh mein Gott, ich liebe dich.“ Ein Textstelle aus einem Lied des US-amerikanischen Rocksängers Kurt Cobain. Können Liebe und Hass tatsächlich nebeneinander existieren? Entspricht es der Wahrheit, dass gerade besonders intensive Liebe nicht selten in unendlichen Hass umschlägt? Haller: „Schon in der Bibel steht: ,Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‘ Was bedeutet: Auch nicht mehr. Wer also seinen Partner über sich extrem erhebt, verfügt in der Regel über einen zu geringen Selbstwert. Und im Falle einer Trennung besteht dann die Gefahr, dass die bis dahin überbordende Zuneigung zu einer über allem stehenden Abneigung wird.“