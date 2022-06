Waffen für das Bundesheer

Putin hat auch die Panzerwaffe bzw. die Panzerabwehr wieder auf Europas Tagesordnung gebracht. Gegen Panzer haben sich die türkischen Kampfdrohnen in der Ukraine bestens bewährt. Die österreichische Verteidigungspolitik wird sich mit Kampfdrohnen anfreunden müssen, auch wenn sie noch so sehr gegen „Töten per Joystick“ wettert. Ohne diese Waffe ist Verteidigungspolitik von heute sinnlos. Die Realität hat die guten Absichten ein- und überholt.