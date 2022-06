Wacker: Jetzt hapert es sogar beim Insolvenzantrag

Wird Radi am 29. Juni abgewählt?

Und nun? Radi setzt nach wie vor auf die berühmt-berüchtigte „Kienle-Kohle“. Die drei Millionen Euro sollen vom Gericht (warum?) freigegeben worden sein. Sobald das Geld auf dem Konto von Kernmitglied BlockRock Gmbh (warum eigentlich dort?) eingetroffen ist, will der Präsident die Misere öffentlich aufklären. Für den 29. Juni ist eine Generalversammlung angesetzt worden, in der Radi abgewählt werden soll. Wenn’s den Klub (970.000 Euro Schulden) da noch gibt.