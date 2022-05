Trotz Klimabedenken: Runter mit den Spritpreisen?

Die hohe Inflation verteuert das Leben in Österreich derzeit stark. Steigende Kosten für Energie und Treibstoff tun ihr Übriges. Ohne Gegenmaßnahmen stehen Unternehmen und Haushalten in den kommenden Monaten weitere massive Teuerungen ins Haus. Umso dringlicher ist die Forderung der Wirtschaft an die Bundespolitik nach langfristigen Plänen zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Energieversorgung. Bedenken gibt es beim Klimaschutz. Sollen die Treibstoffpreise trotz Klimabedenken gesenkt werden? Teilen Sie Ihre Meinung gerne unten in den Kommentaren!