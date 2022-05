Felix Gall nach dem Giro: „Es war brutal“

Von Tennis, Fußball über Triathlon zum Radprofi

Danach stand Tennis auf seinem Speiseplan: „Ich habe so dreimal die Woche Tennis trainiert, aber irgendwie lief es nicht so richtig. Danach spielte ich extrem viel Fußball als Jugendlicher. Zufällig stieß ich dann auf Triathlon und das war so mit 14 Jahren meine erste Sportart, die ich halbwegs professionell betrieb. Ich habe so zwei Mal pro Tag trainiert und alles versucht, so professionell wie möglich zu sein. Das habe ich eineinhalb Jahre durchgezogen und war auch nicht schlecht. Dazwischen ging ich auch in die Sportschule nach Graz, wo es einen Triathlon-Schwerpunkt gab. Einige Male war ich bei den Staatsmeisterschaften unter den Top-5. Aber irgendwann wurde das Heimweh nach Osttirol doch zu groß und ich ging zurück.“ Felix wurde älter und seine Zielsetzungen verschoben sich. Obwohl ihm Triathlon extrem gefiel, merkte er so mit 15-16, dass ihm der Radsport sehr gut liegt.