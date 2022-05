Irrer Thriller: Giants holen ein 0:17 auf!

Nach vier Niederlagen in Serie sind die Grazer Giants ausgerechnet im Football-Schlager gegen die Vikings auf die Siegerstraße zurückgekehrt! Der ewige Rivale aus Wien wurde nach einer tollen Aufholjagd noch mit 27:24 in die Schranken gewiesen. Der „Actionberg“ in Graz war außer Rand und Band. Wie in alten Zeiten.