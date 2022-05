Massive IT-Störung: Deutsche müssen bar bezahlen

Kunden im Handel seit Tagen verärgert

Die Störung sorgt bereits seit Tagen für Ärger im deutschen Einzelhandel. Viele Kunden können ihre Einkäufe nur mit Bargeld bezahlen. Funktioniert die Bankomatkarte nicht, ist auch das Abheben von Bargeld an der Supermarktkasse nicht mehr möglich. Welche Funktionen genau gestört sind, ist unterschiedlich: So sind bei manchen Terminals nur Girokartenzahlungen nicht möglich. Andere Terminals sind gar nicht mehr nutzbar. Auch kommen Einzelhändler bei der Lösung offenbar unterschiedlich schnell voran. So sagte eine Netto-Sprecherin: „Wir haben das Problem in unseren Filialen weitestgehend gelöst.“