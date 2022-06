„Willkommen auf der Amphibien-Autobahn!“

Der Frühling ist immer die Zeit der Krötenwanderung. Allzu oft fallen die liebestollen Amphibien aber leider Autos zum Opfer. Denn auf dem Weg zu ihren Laichplätzen legen die Tiere viele Kilometer zurück. In einem Flächenland wie Niederösterreich ist es unmöglich, dabei gar keine Straße zu queren. Im Weinviertel gibt es dazu besonders viele Arten: Erd- und Wechselkröten, Springfrösche oder Teichmolche werden derzeit vermehrt gesichtet. In der Region liegt aber auch die jüngste Autobahn des Landes. Entlang der A 5 wurde jetzt in Zusammenarbeit der Bonaventura Autobahnmeisterei mit nahmhaften Experten viel für den Schutz der läufigen Hüpfer getan.