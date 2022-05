Mutter und Tochter mit grüner Mode auf Erfolgskurs

Mit Mama Sibel Yildiz gründete die 26-jährige Innsbruckerin im Oktober das Mode-Label „FeminIst“ mit nachhaltiger und fairer Designer-Mode – ausschließlich aus organischem Material, ganz ohne synthetische Stoffe. „Wir arbeiten ja mit kleinen Ateliers in Istanbul zusammen, die natürlich nicht so viel und so schnell produzieren können wie große Fabriken in Bangladesch oder Vietnam, wo die Menschen mit zwölf Stunden Schichten ausgebeutet werden“, erklärt die Jungunternehmerin.