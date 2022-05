Coming Home Safe: Verein für mehr Frauensicherheit

Ob nachts allein am Heimweg oder beim Feiern in einem Club - Frauen und weiblich gelesene Personen erleben immer wieder Situationen, in denen sie sich unsicher fühlen und sogar Angst haben müssen. Der öffentliche Raum ist unsicher und das muss sich dringend ändern! Dieser Meinung ist auch Verena Bogner von „Coming Home Safe“, einem Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, die Welt für Frauen sicherer zu machen. Warum das notwendig ist und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden, bespricht Verena mit Podcasterin Annie Müller Martinez in dieser Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast.