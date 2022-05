Schießwütiger (21) löste Großeinsatz in Wien aus

Polizei-Großaufgebot aufgrund „unbekannter Gefahrenlage“

So auch am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr, als er abermals mit einer Schreckschusspistole hantierte und mehrmals schoss. Ein Großaufgebot an Kräften sei „aufgrund der unbekannten Gefahrenlage“ in das Einsatzgebiet beordert worden, hieß es dazu am Freitag seitens der Exekutive.