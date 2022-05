Saisonausklang - Derby of Love mit Meisterparty!

Einmal noch 90 Minuten und dann ist es endlich geschafft! Die Vienna freut sich natürlich schon auf das letzte Spiel in der laufenden Saison am Freitag gegen den Wiener Sport-Club! Derby of Love und meisterparty - Fußballherz was willst du mehr. Christian Pollak und Hannes Steiner sind vor dem großen Showdown unsere Gäste im Studio.