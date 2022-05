Dieser Krabben-Roboter ist winziger als ein Floh

Um den Nanobot in Bewegung zu versetzen, verwendeten die Forscher einen Laser-Abtaststrahl, der den Roboter an verschiedenen Stellen seines Körpers schnell erhitzen kann. Eine dünne Glasschicht bringt den entsprechenden Teil der Struktur beim Abkühlen in seine Form zurück. Wenn der Roboter von einer Phase in die andere wechselt - von der verformten in die erinnerte Form und wieder zurück -, kann er sich fortbewegen.