Sollen Einbürgerungen erleichtert werden?

Alexander Van der Bellen sprach sich kürzlich für eine einfachere Einbürgerung aus. „Ich finde, die Staatsbürgerschaft ist ja etwas ungemein Wertvolles, aber wir sollten nicht so tun, als wäre das etwas, das man sich 20 Jahre lang verdienen muss“, so der Präsident. Die türkis-grüne Regierung sieht hingegen keine Notwendigkeit für eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Was sagt die „Krone“ Community zu diesem Thema? Ab wievielen Jahren Aufenhaltsdauer in Österreich soll eine Einbürgerung möglich sein? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!