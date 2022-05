Vermisste Pensionistin (72) wurde aufgefunden

Am Donnerstagmorgen wurde die Suchaktion fortgesetzt - mit Erfolg! „Die Frau wurde gegen 8.30 Uhr in der Nähe des Sportplatzes aufgefunden. Sie war unterkühlt und wurde sofort in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, berichtet Heinz Zeppitz von der FF Glanegg. „Ein Bauer hat die Vermisste zuvor in einem Feld bei Glanegg entdeckt und sofort Alarm geschlagen“, sagt Franz Blatnik, Staffelkommandant beim Samariterbund.