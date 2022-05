Wattens hofft auf 12. Mann für den nächsten Coup

„Eine Ausgangslage, die uns für Hütteldorf alle Chancen offen lassen würde, wär’ optimal“, wünscht sich Silberberger, „am besten zu Null.“ Wegen der Auswärtstorregel. Was aber gegen Rapid nur ein einziges Mal in der Wattener Bundesliga-Historie gelang: Am 13. Dezember 2020. Im Allianz-Stadion. Im Tivoli dagegen konnte der Wien-Express nur einmal gestoppt werden (1:1), ansonsten gab es zumindest zwei Gegentreffer. Doch die WSG Tirol befand sich vor einem Duell gegen Rapid wahrscheinlich noch nie in einer annähernd guten Form. Kompakt und aggressiv, in der Chancenverwertung aktuell sehr, sehr kalt.