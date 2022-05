Robert Gucher: Historische Chance nach 31 Jahren!

31 Jahre später könnte der Fußballklub das historische Comeback feiern. Dafür müsste der Zweitligist im Play-off-Finale heute und am Sonntag allerdings noch Monza knacken. „Wir können Geschichte schreiben“, sagt Robert Gucher, der seit 2017 die Schuhe für den Toskana-Klub schnürt und als Kapitän eine entscheidende Rolle spielt. „Die Euphorie ist riesig. Wir können etwas Einzigartiges schaffen. Auch wenn es brutal schwer wird.“ Monza, der Klub von Ex-Staatschef Berlusconi, will unbedingt den Aufstieg. „Sie haben wohl das drei- bis vierfache Budget von uns. Und Berlusconi möchte am liebsten nach dem Titel mit Milan noch einmal mit einem seiner Vereine jubeln.“ Das wollen Gucher und Co. freilich verhindern. „Wir haben Monza zweimal heuer geschlagen. Aber solche Finalspiele sind dann noch einmal eine andere Geschichte.“