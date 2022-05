Sabrina (33): „Ich liebe meine Narbe“

Ohne Schmerzmittel schaffte sie den Tag nicht

„Seit 2015 nahm ich täglich Muskelrelaxanzien [Anmerkung: Medikamente zur Entspannung der Muskulatur] und Schmerzmittel ein, um den Arbeitstag zu überstehen. Abends dann noch Schlaftabletten, weil die Beschwerden im Liegen noch schlimmer als im Sitzen ausfielen. Zusätzlich holte ich mir jeden Freitag eine Spritze bei meinem damaligen Orthopäden, damit ich zumindest am Wochenende kleine Unternehmungen mit Selina starten konnte.“ Durch einen Bekannten landete sie 2020 bei Prim. Prof. Dr. Christian Bach, Facharzt für Orthopädie, Traumatologie und Wirbelsäulen-Spezialist in Wien, der ihr zur Operation riet. „Normalerweise ist eine Bandscheibe, die sich immer zwischen zwei Wirbeln befindet, etwa 1 cm hoch. Bei Frau Schmidt war sie im Bereich L5/S1 [Anmerkung: zwischen letztem Lendenwirbel und erstem Kreuzbeinwirbel] nur mehr 1 mm dick, also so gut wie nicht mehr vorhanden. Dadurch entfiel die Dämpfungsfunktion, die dortigen Knochen rieben aneinander, was Schmerzen hervorrief“, erklärt der Facharzt.