United-Legende: „Haaland muss Ego zurückstellen“

„Müssen sich in Korsett einfügen“

Auch er habe bislang nicht so ganz in die richtige Spur finden können, so Ferdinand. Dennoch erwartet er eine Steigung in der kommenden Saison. „Es sind junge und sehr talentierte Spieler, die ein gewisses Ego haben“, so der 81-fache englische Nationalteamspieler. „Sie wollen gleich der erste Mann sein, dabei müssen sie erst lernen, sich in ein taktisches Korsett einzufügen.“