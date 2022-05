Traumwelten aus Wasser, Licht und Feuer warten

„Wir wollen unterhalten und Dinge zeigen, die man noch nicht gesehen hat. Ich wollte die Naturelemente mit Musik verbinden. Meistens sind es klassische Lieder, bei uns ist es anders“, so Reinisch. Der Ex-Falco-Manager und ehemalige SC-WN-Präsident freut sich, abermals diesen Event mit Künstlern wie Joseph Schultner, Sandra Pires, Benny King, Dan Lucas oder Mel Miro in seine Heimatstadt Wiener Neustadt zu bringen. Beste Verbindungen hat er auch in die USA, und so kann er auf modernste Technik, die es sonst nur dort gibt, zurückgreifen. Karten gibt es zwischen 35 und 95 Euro. Die teuersten haben noch einige Goodies, wie einen Sektempfang, dabei.