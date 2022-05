40 Parfums gestohlen: Dieb in St. Veit gefilmt

In den Nachmittagsstunden vom 19. Mai betrat ein Unbekannter zweimal ein Drogeriegeschäft in St. Veit an der Glan. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist der Mann dabei zu sehen, wie er in Summe ca. 40 hochwertige Parfums in eine mitgeführte Tasche verstaut und das Geschäft, ohne zu bezahlen verlässt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Eurobetrag belaufen. Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen bereits.