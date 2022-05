Netzwerken: Große Bühne für Kärntner in Wien

Auf Einladung von Landeshauptmann Peter Kaiser fanden sich am Sonntag rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport im Gironcoli-Kristall des Wiener STRABAG-Kunstforums zu einem Netzwerktreffen ein. Damit wurden in der Bundeshauptstadt wieder persönliche Begegnungen sowie gesellschaftliche Kontakte für in Wien lebende Kärntnerinnen und Kärntner und für alle Kärnten-Interessierten ermöglicht. Gleichzeitig war das Netzwerktreffen eine Benefizveranstaltung für die Ukraine.