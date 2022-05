Lenker (19) mit Firmenauto durch Luft katapultiert

Spektakulärer Unfall Montagfrüh in Going am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland: Ein 19-jähriger Bosnier kam mit einem Firmenwagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Betonleitwand, wodurch das Auto regelrecht abhob, durch die Luft katapultiert wurde und letztlich am Dach liegend zum Stillstand kam.