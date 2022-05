Handtücher - Statt Werfen sollte man sie schätzen

Wer würde daran denken? Der Towel Day (Handtuchtag) ist ein Gedenktag an den britischen Autor Douglas Adams. An diesem Tag sieht man viele Menschen auf der Straße, die auf dem Weg in die Arbeit sind und ein Handtuch mit sich tragen. Dieses Zeichen soll an den berühmten Adams-Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ erinnern, wo das öfters vorkommt. Menschen mit Handtuch gelten dort als besonders vertrauenswürdig.