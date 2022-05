Admira: In den Keller geprügelt!

20.54 Uhr war’s, als die Admira als Absteiger feststand, die Realität in ihrer gesamten Brutalität fressen musste. Zurück in die Zweite Liga. Nach elf Jahren, die großteils vom jährlichen Zittern geprägt waren. Der Klub steht vor einem Scherbenhaufen, nicht existenzbedrohend, aber schwer beschädigt. Die meisten Spielerverträge haben nur für die höchste Liga Gültigkeit - auch jener von Herzog. Der gleich in seinem ersten Jahr als Klubtrainer sein Waterloo erlebte. Was die Zukunft betrifft, hält er sich bedeckt: „Es geht jetzt nicht um mich.“