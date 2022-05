Muss Herzog gehen? Admira-Bosse planen Neustart

„Ich will mit einem Trainer in die Saison gehen, der die Herausforderung versteht und sie auch annimmt“, erklärte Thonhauser gegenüber Sky. Sportdirektor Marcel Ketelaer wollte sich noch am Sonntagabend mit Herzog treffen, so Thonhauser. „Dann wird sich entscheiden, wo die Reise hingeht. Mir persönlich geht es jetzt mehr um Charaktereigenschaften und das Wollen, als um Namen.“ Ähnliches gelte für die Spieler, bei denen nun ebenfalls schnelle Entscheidungen getroffen werden sollen.