Das hat Schmidt bei der Hartberg-Party geschreckt

Im Vergleich zur Admira, als Sie nach dem Klassenerhalt gefeuert wurden, dürfen Sie mit Hartberg jetzt weiterarbeiten? Schon Kader-Ideen?

Unserem Sportchef Erich Korherr waren ja die Hände gebunden. Wir haben ja nicht gewusst, in welcher Liga wir spielen. Bei mir sind die Gedanken im Kopf allerdings nur rund um den Klassenerhalt gekreist, weshalb ich mich damit noch nicht auseinandersetzen wollte. Das hätte Energie gekostet. Meine Co-Trainer und Erich haben aber viel vorbereitet, und auch ich hab schon eine Meinung zu Spielern und gewissen Ideen. Jetzt gibt’s ein Potpourri an Spielern, bei denen wir denken, dass die gut zu Hartberg und auch zu Klaus Schmidt passen. Am Montag sitzen Erich und ich zusammen und werden schauen, dass wir in dieser Sache weiterkommen.