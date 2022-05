Unsicherer Minister | Nummer sicher

Heute geben wir ein wenig Einblick in das Geschehen hinter den Kulissen, wenn „Krone“-Redakteur Michael Pommer outet, was sich rund um sein Interview mit dem neuen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zutrug. Denn gedacht war, dass „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner mit dem maßgeblich auch für das Tierwohl zuständigen neuen Minister spricht - was von Totschnigs Pressesprecherin allerdings mit Vehemenz abgelehnt wurde. So standen wir vor der Wahl, überhaupt auf das Interview zu verzichten, oder unseren gleichermaßen scharfsinnigen wie scharfzüngigen Michael Pommer ins Rennen zu schicken. Pommer wurde seinem Ruf gerecht, sprach den Minister ganz offen auf Punkte an, denen der bisherige Bauernbund-Direktor sichtlich gerne ausweichen würde. Das mündet im seit langem heiß diskutierten Thema Tierwohl in der Landwirtschaft in Totschnigs Aussage „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich in erster Linie um meine wirklichen Kernbereiche kümmere. Das sind Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Regionen. Damit fange ich an.“ Oje. Ein höchst unsicherer Minister. Nach der umtriebigen Elisabeth Köstinger, die sich zuletzt bei den Bauern stark eingeschränkter Beliebtheit erfreute also jetzt wieder ein „Nur-Bauern-Minister“. Riecht nach ÖVP-Klientel-Politik der alten Schule.