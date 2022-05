Ein Zugang beim GAK und mehrere Abschiede

Der Schlussakt! Heute fällt in der Zweiten Liga der Vorhang. Zum Abschluss empfängt der GAK die Lafnitzer - bereits fix bestes Steirer-Team. Und die „Rotjacken“ gaben zuvor ihren nächsten Zugang für die neue Spielzeit bekannt: Paolo Jager unterzeichnete bei den Roten für zwei Jahre mit Option. „Paolo ist ein junger, dynamischer Spieler, der in der Offensive universell einsetzbar ist“, schwärmt Trainer Gernot Messner über den 18-Jährigen, der von seinem Ex-Klub Wolfsberg kommt. Schon ab Vormittag feiert der GAK in Weinzödl mit seinen Fans den Saisonabschluss.