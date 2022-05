Raimann unterschreibt Rookie-Vertrag bei Colts

Österreichs NFL-Hoffnung Bernhard Raimann hat seinen Vertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben. Das gab das Team aus der Football-Profiliga am Freitag bekannt. Der 24-jährige Burgenländer war Ende April als erster Österreicher in der Geschichte des NFL-Drafts ausgewählt worden - in der dritten Runde an 77. Stelle. Der Rookie-Vertrag des Offensive Tackles läuft für vier Jahre und soll mit rund 5,5 Millionen Dollar (5,2 Millionen Euro) dotiert sein.