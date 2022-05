Baulärm im Naturjuwel! Gegner marschieren auf

Die Bürgerbefragung ist in wenigen Wochen

Binnen zwei Jahren sollen 654 zusätzliche Parkplätze entstehen. Wie berichtet, findet am 26. Juni eine Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage statt. Alle EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg dürfen abstimmen. Das Ergebnis ist für die Politik allerdings nicht bindend.