Hubert von Goisern wettert gegen Mönchsberg-Garage

Garagen-Gegner setzen auf die Hilfe von Promis

Mit Elisabeth Mayer (Präsidentin der Katholischen Aktion) und der Schülerin Lena Müller (Fridays for Future) warten die Garagen-Gegner mit zwei weiteren prominenten Mitstreitern auf. „Das sind nur die ersten von vielen“, sagt Sprecher Lukas Bernitz. In den kommenden Wochen will man weitere Promis zu Wort kommen lassen.