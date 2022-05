Glasfaser-Ausbau: Steiermark zündet jetzt Turbo

Wachstum in der Steiermark stark

Ein Unternehmen, das das ändern will, ist Ögig, eine Tochter der Allianz Versicherung. Sie investiert Gelder aus Lebensversicherungen in den Glasfaserausbau - eine Milliarde Euro bis 2025, bis 2030 sollen weitere 1,5 Milliarden Euro folgen. In keinem Bundesland ist Ögig derzeit so stark vertreten wie in der Steiermark: Mit 22 Gemeinden plant man eine Umsetzung (österreichweit sind es 43), mit 60 Kommunen gibt es Gespräche. „In der Steiermark herrscht in Sachen Glasfaserausbau eine deutliche Aufbruchstimmung“, sagt Geschäftsführer Hartwig Tauber.