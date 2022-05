Mega-Deal beschert Real Madrid 360 Mio. Euro!

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat einen bahnbrechenden Marketing-Deal abgeschlossen! Der Klub aus der Hauptstadt trat Vermarktungsrechte an seinem Stadion Santiago Bernabéu an das US-Unternehmen Sixth Street ab und kassiert dafür rund 360 Millionen Euro. Der Verwaltungsrat habe am Mittwoch grünes Licht für die auf 20 Jahre ausgelegte Partnerschaft gegeben, teilte der Arbeitgeber von ÖFB-Legionär David Alaba mit.