Lesepaten für Schulkinder dringend gesucht

Helga Braun kennt die Volksschule in der Prandaugasse in Wien Donaustadt sehr gut. Bereits seit fünf Jahren engagiert sich die Pensionistin als Lesepatin und weiß über die Stärken und Schwächen „ihrer“ Kinder bestens Bescheid. Jede Woche besucht sie auf freiwilliger Basis die Bildungsstätte und widmet ihre Zeit der Förderung von Kindern. Der Kontakt mit den Kleinen und die Freude, die sie beim Lesen mitbringen, sind für sie die beste Motivation: „Man kann als Lesepatin auf jedes Kind in Ruhe eingehen. Es ist schön zu erleben, welche enormen Fortschritte die Schülerinnen und Schüler nach dem regelmäßigen Besuch machen. Und die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn ich komme.“