Profi-Vertrag! Wunderkind (15) kostet nun 60 Mio.

Für einen vorzeitigen Deal müssen die Klubs nun jedoch richtig tief in die Tasche greifen. Der erste Profi-Vertrag, den Endrick in den nächsten Tagen unterschreiben wird, läuft laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano bis Juni 2025 und enthält eine offizielle Ausstiegsklausel in der Höhe von 60 Millionen Euro