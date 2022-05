Ab 20.30 Uhr LIVE: Hertha BSC gegen Hamburger SV

Anders als die Hertha, die gleich mehrere Chancen auf die vorzeitige Rettung ungenutzt ließ, schaffte der ehemalige Bundesliga-Dino nach drei vierten Rängen in Liga zwei dank einer Aufholjagd erstmals noch den Sprung in die Aufstiegszone. „Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt“, meinte Walter. „Das haben wir Hertha vielleicht voraus.“ Erst am Sonntag hatte sein Team einen 0:1-Rückstand bei Hansa Rostock in den für Platz drei notwendigen 3:2-Sieg gedreht.