Bayern-Abgang: Süle wehrt sich nun gegen Vorwürfe

Höheres Gehalt in Dortmund?

Ab Sommer trägt der 26-Jährige das Trikot von Bayern-Konkurrent Borussia Dortmund. „Die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr alle vergessen“, sah Hoeneß zuletzt auch finanzielle Motive hinter dem Wechsel Süles.