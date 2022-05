„Katastrophal“: Hoeneß rechnet mit Bayern-Star ab

Mehr Geld in Dortmund?

Doch der Verteidiger lehnte das Angebot ab. „Niki war von seiner Gefühlslage nicht mehr so, dass er mitfahren wollte. Deswegen haben wir ihn zu Hause gelassen“, schilderte Nagelsmann. Offenbar war das Kapitel FC Bayern für Süle bereits beendet. Ab der nächsten Saison kickt der 26-Jährige für Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund. „Die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr alle vergessen“, sieht Hoeneß übrigens auch finanzielle Motive hinter dem Wechsel Süles.