Bonucci: Emotionale Worte zum Chiellini-Abschied

„Ich liebe dich“

Zum Abschluss wünschte er der „Legende“ noch „viel Glück, für das, was noch kommen wird.“ Egal, was kommen werde, Chiellini werde es immer „erstklassig“ machen und führte aus: „Wir werden immer mit diesem unsichtbaren Faden verbunden sein, der uns auf dem Platz, in den tausend Fußballschlachten, bei den Siegen und in den schwierigsten Momenten begleitet hat. Danke Kapitän.“