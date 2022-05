„Watschen“ für Teamkeeper Heinz Lindner

Ein neues Kapitel wird auch Adi Hütter aufschlagen - nach seinem Aus bei Gladbach wird der österreichische Trainer bei Hertha BSC Berlin (wenn der Klub in der Relegation den Verbleib in der Bundesliga schafft) ebenso gehandelt wie beim VfL Wolfsburg, wo auch der Name von Salzburgs Meistermacher Matthias Jaissle fällt.