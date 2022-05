Beim Frühshoppen glänzen vor allem die Oldies

Zwei Jahre musste das PS-Festival coronabedingt Pause mache, am Sonntag war es aber mit der Jubiläumsauflage so weit. Zum 20. Mal holen die Mitglieder des schon vor 22 Jahren gegründeten 1. Puch und Oldie Clubs St. Paul im Lavanttal ihre Schätze aus den Garagen und laden zum Oldtimer-Frühshoppen auf den Sportplatz in St. Paul.