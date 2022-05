Obfrau Zoller-Frischauf: „Helfen, wo wir können“

„Krone“: In welchen Bereichen werden Tirols Seniorinnen und Senioren durch die Digitalisierung ausgeschlossen?

Patrizia Zoller-Frischauf: Die Entwicklung in diesem Bereich ist in den vergangenen Jahren immer schneller geworden und viele Menschen, nicht nur Senioren, sind oft überfordert. Dieses Thema ist sicher eine Herausforderung in den kommenden Jahren. Wichtig ist, dass es weiter bei Behörden, Banken usw. auch einen analogen Zugang gibt, damit Personen, die mit modernen Medien nicht vertraut sind, nicht auf der Strecke bleiben.