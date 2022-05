Hütter-Knalleffekt: Nachfolger steht schon bereit

Hütter war unter anderen Voraussetzungen an den Niederrhein gekommen, traf dort aber auch nicht die glücklichsten Entscheidungen. „Ich hätte sicher das eine oder andere besser machen können“, sagte der 52-Jährige. Die Trennung stand bereits am Tag vor dem Spiel gegen Hoffenheim fest. Die Mannschaft erfuhr es dann nach der Partie in der Kabine. „Dem Trainer war es wichtig, uns seinen Abschied persönlich mitzuteilen, er hat jeden noch einmal umarmt und schöne Worte gefunden“, sagte der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann.