Rapid: Volles Risiko gegen die Flaute

„Wir werden Lösungen finden, mit den Fans können wir die Grenzen immer wieder verschieben. Die Mentalität haben wir.“ Rapids Trainer Feldhofer setzt heute bei der „Mission impossible“ gegen Meister Salzburg auf die über 20.000 Fans, den zwölften Mann. Seine erste Elf ist da schon unzuverlässiger. Abgänge, Verletzte, Sperren - in der Offensive herrscht Flaute. Heute ist auch noch Zimmermann gesperrt. Ercan Kara, seit Winter in Orlando, ist mit neun Toren noch immer der beste Saison-Knipser. Vor Marco Grüll (7), der letzte Rest des alten Einsersturms - aber der schrieb in den letzten sechs Spielen gar nicht an: „Es läuft nicht, wir kommen kaum zu Chancen. Oft kriege ich die Bälle nicht, muss weite Wege gehen, so ist es schwierig, einen Gegner zu bespielen“, analysiert der 23-Jährige natürlich auch seine Lage genau.