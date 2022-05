„Wahnsinns-Angebot“: Bayern stoppte Müller-Wechsel

Doch der Reihe nach! „Ralf Rangnick wollte mich, als Jürgen Klinsmann in München Trainer war, nach Hoffenheim holen. Zu dem Zeitpunkt im Winter der Saison 2008/09 war ich bei den Bayern Amateuren und hätte in Hoffenheim dauerhaft in der Bundesliga spielen können“, schildert Müller der „Mediengruppe Münchner Merkur/tz“. Der Wechsel stand offenbar kurz bevor. „Das war damals relativ knapp. Rückblickend hat sich Hermann Gerland damals glücklicherweise mit aller Macht dagegen gestemmt und den Transfer verhindert.“