Aufstieg von Lustenau: Nun steht Wacker im Fokus

Als Stammgast in der 2. Liga verpasste die Lustenauer Austria jahrelang verlässlich den Aufstieg. Dreimal Vizemeister, zehnmal Top-drei, aber nie die Nummer eins in Liga zwei: Diese Scharte hat der 1914 als Fußballriege des Turnerbund Lustenau gegründete Verein nun dank bisher 21 Siegen in 29 Runden - scheinbar - ausgemerzt. Dabei hatte es selbst im Cup-Final-Jahr 2020 (0:5 gegen Salzburg) angesichts von Platz 11 in der semiprofessionellen Liga noch nicht nach Bundesliga gerochen. Im Gegenteil: Im Vorjahr gewannen die Lustenauer nur 8 ihrer 30 Partien. Tabellendreizehnter ist kein Synonym für Aufstiegsaspirant.